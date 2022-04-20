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Новости 20:19

ФСИН попросила ужесточить приговор Соболь по еще одному делу

фото ЗакС политика ФСИН попросила ужесточить приговор Соболь по еще одному делу

ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене для оппозиционера Любови Соболь исправительных работ на реальный срок в колонии. Речь идет о деле о незаконном проникновении в жилище, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Симоновском суде столицы. Это уже второе уголовное дело за месяц, фигурантом которого является юристка и по которому ей просят ужесточить приговор. На прошлой неделе ей заменили полтора года ограничения свободы полугодом колонии по так называемому санитарному делу об организации протестов зимой 2021 года.

Напомним, дело о проникновении в жилище возбудили в декабре 2020 года, когда Соболь пыталась найти в Москве Константина Кудрявцева, героя расследования об отравлении политика Алексея Навального. Следствие сочло, что "навальнистка" пыталась незаконно ворваться в дом женщины, в котором искала Кудрявцева, и фиксировала при этом "свои противоправные действия на телефон". Примечательно, что приговор уже один раз ужесточили, поменяв условные исправительные работы на реальные.

С прошлого года Любовь Соболь находится за пределами России, продолжая выпускать ролики для своего канала и заниматься YouTube-каналом "Навальный Live".

фото: Любовь Соболь / Telegram


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