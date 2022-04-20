Бельский задекларировал доход в 3,1 млн рублей

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский ("Единая Россия") отчитался о доходе за 2021 год в размере 3,1 млн рублей. Сведения были опубликованы на сайте ЗакСа вечером 20 апреля.

Судя по декларации председателя парламента, своего имущества у него нет. В пользовании Бельского находится недвижимость его супруги: квартиры площадью 57,9 и 70 кв. м, жилой дом на 301 "квадрат", строение площадью 232,6 кв. м и три земельных участка.

Год назад в его декларации были те же объекты. По итогу 2020 года Бельский указал доход в 3 млн рублей.

О наибольшем доходе в депутатском корпусе отчитался однопартиец спикера Алексей Далматов. Он задекларировал 32 млн рублей.