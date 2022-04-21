Петербург остается на втором месте по количеству заболевших ковидом

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 579 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили 21 апреля в федеральном оперштабе. Больше новых пациентов выявили только в Москве — там обнаружили 616 зараженных.

Также в Северной столице выздоровели 623 пациента и 154 человека были госпитализированы. Кроме того, в городе зафиксировано восемь летальных исходов среди больных.

В России на 8 875 новых случаев коронавируса приходится 14 182 случая выздоровления. Госпитализировано 2 928 человек, скончались 197 пациентов.

Коллективный иммунитет в стране держится на отметке 45,2 %. В Петербурге, согласно официальным данным, он составляет 67,7 %.