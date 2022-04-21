В Кремле заявили о невозможности обобщенного подхода при национализации имущества ушедших из России компаний

Единый подход в вопросе национализации имущества компаний, покинувших Россию, невозможен, заявил 21 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слова официального представителя Кремля приводят "Известия".

"Здесь вряд ли может быть обобщенный подход. Компании ведут себя по-разному. Какие-то приостанавливают деятельность, продолжая выполнять обязательства перед сотрудниками, выполняя наше законодательство. Есть случаи, когда обязательства не выполняются", — произнес Песков в ходе брифинга с журналистами.

По словам пресс-секретаря, за каждым конкретным случаем следят в правительстве. "Наши курирующие министерства этим занимаются", — отметил он.

Накануне генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту Владимиру Путину с предложением национализировать имущество зарубежных компаний, покидающих Россию. Необходимость подобной меры в ФНПР объяснили "целями консолидации и укрепления страны" и "защиты интересов трудящихся", сообщило РИА "Новости".

В четверг появилось сообщение о возможном уходе из России американской компании Procter&Gamble. В то же время замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объявил о том, что шведская компания IKEA ищет способы вновь открыть в России магазины.