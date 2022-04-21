Беглов поведал о возможностях для городской промышленности из-за санкций

Губернатор Александр Беглов порассуждал о потенциальных возможностях, которые открываются перед Россией благодаря западным санкциям, сообщила 21 апреля "Фонтанка". Своим мнением на этот счет глава города поделился во время собрания "Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга".

По версии Беглова, санкции должны пойти "не во вред нам", а обеспечить стране возможность перестроиться и развиваться. В своей речи чиновник указал на зависимость России от других стран, которая с течением времени якобы лишь усиливалась.

"Еще бы лет 10 прошло, и расслабились бы — зачем свое делать если можно купить, и дешевле и все остальное. Через пять бы были настолько зависимы, что было бы трудно из этого выходить", — сообщил губернатор слушателям.

Заодно Беглов счел нужным порассуждать о вреде санкций для "простых людей" из стран, которые ввели эти ограничения. В своей речи он указал на рекомендации для граждан "меньше мыться, меньше тормозить" ради экономии.

Стоит отметить, что сам Беглов в последнее время попал в различные санкционные списки и потому знаком с ними не понаслышке. Так, в середине марта ограничения против него ввела Великобритания, а в начале апреля — США.