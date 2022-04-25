УФСИН: Петербургское СИЗО № 5 примет безглютеновые продукты для художницы Скочиленко

Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти прокомментировало 25 апреля известия об условиях содержания в СИЗО № 5 художницы Александры Скочиленко, передает "Интерфакс". По утверждению представителей ведомства, петербурженка находится в "условиях, соответствующих требованиям законодательства".

В комментарии агентству говорится, что "в настоящее время не предусмотрено предоставление отдельного или индивидуального питания для лиц, которые нуждаются в безглютеновом питании".

"Однако всем без исключения лицам, содержащимся под стражей во всех СИЗО России, предоставлена возможность приобретения за счет собственных средств в магазинах при учреждениях необходимых продуктов, которые не содержат глютен, а также получения таких продуктов в посылках и передачах", — заявили в УФСИН.

При этом в управлении отметили, что для женщин в изоляторе отсутствует лимит на количество передач, а Скочиленко якобы никаких посылок не поступало. "Мы примем передачи с безглютеновыми продуктами. Они не запрещены", — пообещали в ведомстве.

Ранее адвокат Яна Неповиннова рассказала о трудностях с питанием Скочиленко, которая страдает целиакией и потому не может есть продукты с глютеном. По словам защитницы, девушке не позволили забрать свои продукты при переезде из ИВС в СИЗО, отчего теперь ей нечем питаться. Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к городскому омбудсмену Светлане Агапитовой с просьбой содействовать в разрешении ситуации.

Скочиленко обвиняется в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ). Ее задержали в начале апреля по подозрению в замене ценников в супермаркете на таблички пацифистского содержания.