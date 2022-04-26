До конца майских праздников все магазины сети OBI возобновят работу в России

Магазины немецкой сети OBI, в которых продают хозяйственные и строительные товары, заново открываются в России: уже 27 апреля возобновит работу один из магазинов в столице, а до конца майских праздников вновь откроют свои двери для покупателей все закрывшиеся в России магазины OBI. Как пишет "Коммерсант", через сайт и мобильное приложение сети в ближайшее время заказ товаров не будет доступен.

По сведениям газеты, российские магазины OBI отойдут казахстанскому бизнесмену Ерлану Сейсембаеву и таким образом перестанут иметь отношение к немецкой OBI Gmbh.

Сеть закрыла свои точки в России в марте, в связи с военной спецоперацией на Украине. Позже поступала противоречивая информация о возможном возвращении OBI на отечественный рынок.