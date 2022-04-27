Дмитриева обратилась к главе комблага из-за стройки в парке Сахарова

Представитель Партии роста в Государственной думе Оксана Дмитриева направила обращение главе комитета по благоустройству Василию Пониделко по поводу работ в парке Академика Сахарова. Там строят школу дзюдо имени первого тренера президента Владимира Путина Анатолия Рахлина. Текст обращения парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале 27 апреля.

Дмитриева просит Пониделко не допустить строительство незаконных, по мнению жителей Калининского и Красногвардейского районов, объектов на территории парка. Обратившиеся петербуржцы считают, что работы нарушают их право на отдых.

"Жители считают, что проводимые на территории парка работы не согласованы, нарушают права человека на отдых, ограничивают доступ жителей к зеленым насаждениям и разрушают сложившуюся экосистему на территории парка", - говорится в обращении депутата от 21 апреля.

Напомним, жители прилегающих к парку домов и местные активисты не первый год пытаются противостоять возведению спортшколы в честь Анатолия Рахлина. На стройку собираются потратить около двух млрд рублей. Инициативная группа периодически проводит народные собрания, чтобы выразить свой протест. Кроме того, с начала 2022 года защитники парка предпринимают попытки помешать строительной технике. В результате одного такого инцидента активистке Светлане Уткиной диагностировали перелом ноги.