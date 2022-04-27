В СИЗО приняли безглютеновые продукты для художницы Скочиленко

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова 27 апреля сообщила, что в СИЗО № 5 приняли безглютеновые продукты для Александры Скочиленко, подозреваемой в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Скочиленко страдает от целиакии — непереносимости глютена. Ранее у ее знакомых и друзей возникали проблемы при передаче специального питания.

Агапитова обратилась к начальнику УФСИН по Петербургу и Ленобласти с просьбой обеспечить для Скочиленко трехразовое питание с учетом медицинских показаний. Представители ведомства пока не ответили на обращение омбудсмена. Как отмечает пресс-служба уполномоченного по правам человека, в СИЗО и прежде содержались люди с особенностями питания.

Омбудсмен заявила, что 26 и 27 апреля сотрудники СИЗО приняли две передачи по 15 килограммов.

Ранее, пока Скочиленко ожидала перевода в следственный изолятор из ИВС, передать специальные продукты в учреждения не получалось. На условия содержания подозреваемой жаловались друзья Скочиленко, а также депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский.

Напомним, петербургскую художницу подозревают в распространении фейков про действия Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК). Она якобы подменила ценники в продуктовом магазине на пацифистские листовки. За это ей грозит до десяти лет лишения свободы. Василеостровский районный суд 13 апреля поместил Скочиленко под стражу. Сейчас защита пытается оспорить арест.

Константин Леньков