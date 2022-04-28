ЗакС утвердил налоговые льготы для сферы туризма

Гостиничный бизнес Петербурга, включая санатории и курорты, освободят от налога на имущество. Это предусмотрено пакетом льгот, который подготовил Смольный. Заксобрание одобрило его в первом чтении 28 апреля.

Депутат "Единой России" Алексей Макаров заметил, что под действие закона попадают и гостиницы, которыми владеют акционеры из "недружественных стран".

- Мы пока еще не знаем, какие из них останутся в иностранной собственности, - объяснил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко. - Мы сами привлекали инвесторов, сами брали на себя определенные гарантии. Те зарубежные инвесторы, которые будут продолжать работать в России, вправе рассчитывать на доброе отношение.

- Мы по-христиански подставляем вторую щеку, - заметил на это Макаров.

Позже единоросс с трибуны назвал примеры компаний, акционерный капитал которых полностью принадлежит собственникам из "недружественных стран". Он заявил, что эти компании извлекают из города прибыль и при этом, судя по сайту Headhunter, платят небольшие зарплаты сотрудникам.

Льготы Смольного по налогу на имущество распространяются также на операторов морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов, туристические агентства и собственников коммерческой недвижимости, которые сдают его в аренду организациям, ведущим туристический бизнес.

Кроме того, планируется снизить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаторов конференций, гостиниц, туристических агентств, санаторно-курортных организаций и организаторов научных исследований и разработок. До конца 2022 года для них будет действовать ставка 3% в случае, если объект налогообложения - доходы, и 5% в случае, если объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов.

- Я безусловно поддерживаю этот законопроект, но по ряду позиций мы могли быть более щедры. Снижения ставки по УСН до 3% недостаточно, можно было снизить и до 1%, - заявил представитель КПРФ Александр Рассудов.

Бюджету эти послабления будут стоить примерно 970 млн рублей, оценил Сухенко. Действие льгот распространяется на один год.

Сергей Еремеев