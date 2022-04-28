Бельский не нашел причин для пикетов за бизнес в Петербурге

У председателя Заксобрания Петербурга Александра Бельского на брифинге 28 апреля спросили, готов ли он выйти с плакатом в поддержку бизнеса вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он заявил, что готов куда угодно идти с Матвиенко, но депутатский контроль в Петербурге и так работает хорошо.

- У нас контакт с бизнесом очень близкий. Мы понимаем все чаяния бизнеса, - заверил Бельский.

По его словам, Мариинский дворец не накрывал вал жалоб от предпринимателей. Поступают вопросы, но чувства тревоги у бизнес-сообщества уже нет, добавил Бельский.

Напомним, о готовности выйти с плакатом за свободу бизнеса к зданию правительства Матвиенко заявила накануне в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге.

Сергей Еремеев