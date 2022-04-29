Руководство "Ленфильма" объявило о выходе на безубыточность

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков рассказал об актуальном финансовом состоянии организации, которое в последние годы вызывало тревогу у деятелей культуры.

"Акционерное общество "Ленфильм" не приносит убытков, вышло на точку безубыточности уже сейчас. Мы расчистили баланс, у нас нет минуса и операционно мы рентабельны уже в 2022 году, как и обещали", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что финансовые трудности преследовали знаменитую киностудию как минимум со второй половины 2010-х годов: в частности, компания страдала от накопленных долгов, в том числе перед ВТБ (долг превышал 2 млрд рублей). В 2020 году ситуация при финансовой поддержке Минкульта начала меняться, и минувшей осенью все долги были погашены.