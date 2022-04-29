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Городской суд Петербурга зарегистрировал восемь дел о реабилитации нацизма

фото ЗакС политика Городской суд Петербурга зарегистрировал восемь дел о реабилитации нацизма

Городской суд Петербурга зарегистрировал восемь дел по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), сообщила 29 апреля объединенная пресс-служба судов.

В шести случаях речь идет о пункте, касающемся публичного осквернения символов воинской славы или же оскорбления памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Прочие два дела касаются публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, либо же распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны или же о ветеранах Великой Отечественной войны (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Фигурантами первых шести дел стали Павел Таля, Анатолий Быковский, Александр Звоненко, Павел Окулов, Леонид Светлов и Георгий Васильев. Оставшиеся дела заведены против Нермина Юсуфовича и Андрея Амханицкого.

"В позициях обвиняемых наблюдается разнообразие, есть ходатайства о рассмотрении дел в особом порядке, а есть и о проведении предварительных слушаний", — сообщили в судебной пресс-службе.

Накануне Городской суд зарегистрировал уголовное дело против Федора Белова, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

В начале апреля сообщалось о возбуждении в Петербурге девяти уголовных дел о реабилитации нацизма по факту размещения фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" в мае 2020 года.


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