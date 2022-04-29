На отбор в Молодежный парламент подались более 500 человек

Более 500 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет подали заявки на конкурсный отбор в Молодежный парламент, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Петербурга Андрей Малков. Сегодня, 29 апреля заканчивается прием заявлений.

- Я уточнял, было более 500 заявок. Было много. В последние несколько дней усилилось. Прям вот чуть ли не очереди выстраивались, на самом деле, в приемную Законодательного собрания. Это можно было видеть, - заявил Малков, возглавляющий оргкомитет.

Депутат отметил, что принять участие в конкурсе изъявили студенты "практически со всех вузов". По наблюдению Малкова, гендерный состав участников разделился примерно 50 на 50, но точные данные станут известны лишь после обработки всех заявок.

Теперь организационному комитету, в который вошли представители всех фракций городского парламента, а также руководители общественных организаций, предстоит оценить анкеты и видеооткрытки участников. Комитет отберет 150 человек, которые пройдут во второй этап конкурса - деловую игру, которая пройдет в Мариинском дворце с 16 по 22 мая.

Напомним, о создании Молодежного парламента объявили в начале марта. По задумке, "молодежка" станет новым совещательным органом при Заксобрании. В его состав войдут 50 девушек и юношей. Из них 32 будут назначены по итогам конкурсного отбора, а 18 человек - по партийной квоте. Как сообщили ЗАКС.Ру в ЗакСе, пока ни одна из шести фракций еще не согласовала своих представителей. Предположительно, первое заседание состоится в июне.

О том, как презентовали Молодежный парламент - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков