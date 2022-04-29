Глава СПЧ обратился во ФСИН с просьбой обеспечить Скочиленко безглютеновым питанием

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев направил письмо директору ФСИН Аркадию Гостеву с просьбой обеспечить петербургскую художницу Александру Скочиленко безглютеновым питанием, сообщила 29 апреля пресс-служба СПЧ.

В тексте Фадеев указывает на то, что художница больна целиакией, из-за чего нуждается в специальной диете. "Сообщается, что попытки передать ей диетическое питание пока не увенчались успехом, — написал он. — Совет просит вас обратить внимание на данную ситуацию и поручить принять меры для обеспечения А. Скочиленко диетическим питанием".

К письму Фадеев приложил обращения граждан, поступавшие к нему по поводу состояния Скочиленко. Ранее вопрос со здоровьем художницы поднимался во время встречи главы СПЧ со студентами МФТИ. Тогда он сослался на то, что может только реагировать на поступающие заявления и призвал слушателей присылать их ему.

Ранее адвокат Яна Неповиннова рассказала об ухудшении здоровья Скочиленко. По словам юриста, девушке грозит онкологическое заболевание.

Скочиленко содержится в СИЗО-5 Петербурга. Ее подозревают в распространении фейков об армии из-за замены ценников в "Перекрестке" на таблички пацифистского содержания.