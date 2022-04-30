"Авангард спасателей первым приходит на помощь людям": Беглов поздравил пожарных с праздником

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился с поздравлением к пожарным, отмечающим 30 апреля профессиональный праздник - День пожарной охраны.

"Ваши профессиональные решения и мужественные действия помогают сохранять человеческие жизни и материальные ценности. Молниеносная реакция, слаженность и взаимовыручка бойцов противопожарных служб вызывают искреннее восхищение и глубокое уважение петербуржцев", - говорится от лица Беглова на сайте Смольного.

В ряду наиболее героических событий с участием адресатов своего послания губернатор вспомнил тушение пожаров в гостинице "Ленинград" (1991 год) и прошлогодний пожар в здании Невской мануфактуры. Беглов также напомнил о предстоящем расширении парка Героев-пожарных в Купчино как еще одной дани уважения спасателям.

Отметим, что накануне на территории Петербурга загорелось сразу два старинных деревянных здания: памятник федерального значения усадьба Максимова (Краснофлотское шоссе, 16) и памятник регионального значения дача Лесснера (Варваринская улица, 12). Усадьба Максимова в одноименном парке сгорела полностью.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу