В Петербурге задержали мужчину, вышедшего в пикет с плакатом "Мир! Труд! Май!"

Петербургские правоохранители задержали мужчину, вышедшего в одиночный пикет с плакатом "Мир! Труд! Май!", уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Уточняется, что задержанного зовут Александр Чирков, при этом отдел полиции, куда его увезли, равно как и предполагаемая статья, которую ему будут инкриминировать, не конкретизируются.

Добавим, что 1 мая уже прошли задержания и в других городах России. К примеру, в Москве внимание силовиков привлекли пикетчики с пацифистскими плакатами.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов