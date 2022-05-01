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Новости 14:47

В Петербурге задержали мужчину, вышедшего в пикет с плакатом "Мир! Труд! Май!"

фото ЗакС политика В Петербурге задержали мужчину, вышедшего в пикет с плакатом "Мир! Труд! Май!"

Петербургские правоохранители задержали мужчину, вышедшего в одиночный пикет с плакатом "Мир! Труд! Май!", уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Уточняется, что задержанного зовут Александр Чирков, при этом отдел полиции, куда его увезли, равно как и предполагаемая статья, которую ему будут инкриминировать, не конкретизируются.

Добавим, что 1 мая уже прошли задержания и в других городах России. К примеру, в Москве внимание силовиков привлекли пикетчики с пацифистскими плакатами.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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