После обращения Вишневского в Доме ветеранов улучшили питание

После запроса депутата Бориса Вишневского в Дом ветеранов войны в Павловске приехала комиссия с вице-губернатором Олегом Эргашевым во главе, рассказал народный избранник в своем Telegram-канале.

"Пригласили Татьяну Николаеву Фоменкову (она ко мне обращалась) и еще двоих ветеранов, и сообща откорректировали список продуктов, учтя пожелания ветеранов", — написал Вишневский о результатах визита. При этом он посетовал, что изменить ситуацию получилось лишь после его обращения, в то время как ветераны "жаловались сами — и получили отписку".

Напомним, в конце апреля Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой разобраться в ситуации с организацией питания в павловском Доме ветеранов войны и труда. По его словам, обитатели учреждения жаловались на скудный рацион и постоянный голод. "Думаю, что сама мысль о том, что люди, пережившие блокаду, трудившиеся всю жизнь, недоедают, — должна побуждать к немедленным действиям", — указал Вишневский в письме градоначальнику.