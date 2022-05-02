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Новости 12:15

После обращения Вишневского в Доме ветеранов улучшили питание

фото ЗакС политика После обращения Вишневского в Доме ветеранов улучшили питание

После запроса депутата Бориса Вишневского в Дом ветеранов войны в Павловске приехала комиссия с вице-губернатором Олегом Эргашевым во главе, рассказал народный избранник в своем Telegram-канале.

"Пригласили Татьяну Николаеву Фоменкову (она ко мне обращалась) и еще двоих ветеранов, и сообща откорректировали список продуктов,  учтя пожелания ветеранов", — написал Вишневский о результатах визита. При этом он посетовал, что изменить ситуацию получилось лишь после его обращения, в то время как ветераны "жаловались сами — и получили отписку".

Напомним, в конце апреля Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой разобраться в ситуации с организацией питания в павловском Доме ветеранов войны и труда. По его словам, обитатели учреждения жаловались на скудный рацион и постоянный голод. "Думаю, что сама мысль о том, что люди, пережившие блокаду, трудившиеся всю жизнь, недоедают, — должна побуждать к немедленным действиям", — указал Вишневский в письме градоначальнику.


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