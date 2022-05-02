Полиция задержала двоих пикетчиков у Гостиного двора

Силовики задержали с разницей в несколько часов двоих мужчин, вышедших с пацифистскими плакатами к Гостиному двору, сообщил 2 мая "ОВД-Инфо"*.

Речь идет об Иване Аксенове и Эльдаре Шагивалееве. Как заявили правозащитникам оба мужчины после задержания, их увезли в 28-й отдел полиции Центрального района.

Ранее в Петербурге задержали пикетчика Тимура Исмонова, вышедшего с плакатом к Пискаревскому мемориальному кладбищу. Также сегодня Василеостровский районный суд назначил штраф в размере 35 тысяч рублей активистке Анне Анисимовой, приковавшей себя накануне к забору близ станции метро "Василеостровская".

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов