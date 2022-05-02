Полиция задержала пикетчика у Пискаревского кладбища

Полиция задержала активиста, вышедшего 2 мая с пацифистским плакатом к Пискаревскому мемориальному кладбищу, сообщил проект "ОВД-Инфо"*.

Задержанный представился Тимуром Исмоновым. По данным правозащитников, его отправили в отдел полиции № 3. При этом проект не уточняет, какую именно статью мужчине будут инкриминировать.

Накануне в Петербурге задержали семерых человек из-за участия в различных акциях протеста, подсчитал "ОВД-Инфо"*. В частности, силовики увезли мужчину с плакатом, содержащим первомайский лозунг, а также журналистов, снимавших пикет художницы Елены Осиповой.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов