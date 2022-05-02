Суд оштрафовал петербурженку, приковавшую себя к забору у "Василеостровской"

Василеостровский районный суд привлек к административной ответственности по статье о дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) петербурженку Анну Анисимову, сообщила 2 мая объединенная пресс-служба судов. В качестве наказания активистке назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.

Накануне днем Анисимова устроила перформанс у станции метро "Василеостровская". Девушка надела на шею петлю, приковала себя наручниками к ограждению и уселась перед телевизором с изображением ведущего Владимира Соловьева. Правоохранители задержали ее и увезли в отдел полиции № 16, сообщил проект "ОВД-Инфо"*.

Сегодня же полиция задержала активиста Тимура Исмонова, вышедшего с плакатом к Пискаревскому кладбищу.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов