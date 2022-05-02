ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:39

Суд оштрафовал петербурженку, приковавшую себя к забору у "Василеостровской"

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербурженку, приковавшую себя к забору у "Василеостровской"

Василеостровский районный суд привлек к административной ответственности по статье о дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) петербурженку Анну Анисимову, сообщила 2 мая объединенная пресс-служба судов. В качестве наказания активистке назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.

Накануне днем Анисимова устроила перформанс у станции метро "Василеостровская". Девушка надела на шею петлю, приковала себя наручниками к ограждению и уселась перед телевизором с изображением ведущего Владимира Соловьева. Правоохранители задержали ее и увезли в отдел полиции № 16, сообщил проект "ОВД-Инфо"*.

Сегодня же полиция задержала активиста Тимура Исмонова, вышедшего с плакатом к Пискаревскому кладбищу.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама