Свято-Троицкое кладбище в Петергофе получило статус регионального памятника

В среду, 4 мая, новыми объектами пополнился реестр культурно-исторических памятников регионального значения, который ведет КГИОП. В перечень вошли Петергофское Свято-Троицкое кладбище, расположенное на берегу Невской губы, а также подъездная аллея к нему.

На кладбище, начавшем функционировать в 1786 году, в XVIII-XIX веках хоронили известных петербуржцев: почетных жителей города, архитекторов, военных, а также мастеров Петергофской гранильной фабрики. В годы Великой Отечественной войны на территории кладбища были разрушены две церкви. Последние захоронения датируются концом 1950-х годов. Отдельного внимания удостоилась дорога, связывающая погост с городской частью.

"Подъездная аллея Петергофского Свято-Троицкого кладбища является ценным, сохранившимся с конца XVIII века, элементом исторической планировочной структуры Петергофа. Играет роль композиционной и планировочной связи Свято-Троицкого кладбища и Нижней дороги", - говорится на сайте профильного комитета.

Подъездных аллей было две: старая пришла в негодность, однако ее трассировка до сих пор различима. Вдоль исчезнувшей дороги продолжают расти четыре многовековых дуба.

фото: kgiop.gov.spb.ru