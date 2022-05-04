ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:36

Свято-Троицкое кладбище в Петергофе получило статус регионального памятника

фото ЗакС политика Свято-Троицкое кладбище в Петергофе получило статус регионального памятника

В среду, 4 мая, новыми объектами пополнился реестр культурно-исторических памятников регионального значения, который ведет КГИОП. В перечень вошли Петергофское Свято-Троицкое кладбище, расположенное на берегу Невской губы, а также подъездная аллея к нему.

На кладбище, начавшем функционировать в 1786 году, в XVIII-XIX веках хоронили известных петербуржцев: почетных жителей города, архитекторов, военных, а также мастеров Петергофской гранильной фабрики. В годы Великой Отечественной войны на территории кладбища были разрушены две церкви. Последние захоронения датируются концом 1950-х годов. Отдельного внимания удостоилась дорога, связывающая погост с городской частью.

"Подъездная аллея Петергофского Свято-Троицкого кладбища является ценным, сохранившимся с конца XVIII века, элементом исторической планировочной структуры Петергофа. Играет роль композиционной и планировочной связи Свято-Троицкого кладбища и Нижней дороги", - говорится на сайте профильного комитета.

Подъездных аллей было две: старая пришла в негодность, однако ее трассировка до сих пор различима. Вдоль исчезнувшей дороги продолжают расти четыре многовековых дуба.

фото: kgiop.gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама