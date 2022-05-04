Горсуд утвердил приговор фигуранту "дворцового дела" Гарипову

Петербургский Городской суд 4 мая оставил в силе приговор участнику прошлогоднего митинга Эльдару Гарипову, осужденному за насилие в отношении силовика (ч. 1 ст. 318 УК), сообщил ЗАКС.Ру адвокат осужденного Игорь Скачко.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Гарипов в суде заявил, что не имел возможности нанести удар и не имел умысла его наносить. Он также выразил мнение, что его приговор основан на политических мотивах, и просил его оправдать с правом на реабилитацию.

Скачко рассказал ЗАКС.Ру, что он планирует и дальше пытаться обжаловать решение Ленинского районного суда. Защитник намерен дойти до ЕСПЧ.

Напомним, в феврале 2022 года суд приговорил Гарипова к 1,5 годам колонии-поселения. Его признали виновным в нападении на силовика на акции протеста 31 января 2021 года (ч. 1 ст. 318 УК). Он якобы порвал штаны одному из силовиков во время грубого задержания на Пионерской площади. После задержания Гарипову потребовалась помощь медиков. Из-за полученной травмы участник акции направил жалобу в Следственный комитет на действия сотрудников полиции. Обращение в СК, по мнению молодого человека, стало причиной уголовного преследования.

Константин Леньков