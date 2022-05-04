В Ставрополье машину с Z-символикой облили кислотой

Жительница Невинномысска (Ставропольский край) рассказала о нападении неизвестных на свой личный автомобиль, к которому была прилеплена наклейка с георгиевской ленточкой в форме буквы Z. Инцидент предало огласке информагентство "Блокнот".

Ситуацию прокомментировал мэр Михаил Миненков, которому известно, что нападавших в настоящее время разыскивают силовики.

Отметим, что получившая распространение нынешней весной Z-символика, ассоцииирующаяся с военной спецоперацией на Украине, вызывает споры в российском обществе. На ее фоне отказываются выступать некоторые музыканты, достается ей иногда даже от чиновников: например, в апреле символику раскритиковала замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.