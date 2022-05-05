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Новости 13:29

Горсуд Петербурга отменил постановление о мере пресечения активистке по делу о сожжении чучела

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отменил постановление о мере пресечения активистке по делу о сожжении чучела

Городской суд Петербурга удовлетворил представление прокурора и отменил постановление Василеостровского райсуда, который отказался заключать под стражу активистку Софью Семёнову и избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело направлено на новое рассмотрение обратно в суд первой инстанции, информирует Telegram-канал "Апология".

Семёнову обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Поводом послужила акция, которую девушка и другой фигурант разбирательства Игорь Мальцев устроили на Масленицу, 6 марта: вдвоём они сожгли на льду Малой Невы чучело, облачённое в военную форму.

30 марта Семёнова сообщила, что вынуждена была уехать из России из-за своего уголовного преследования.


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