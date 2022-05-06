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Новости 19:45

Группа поддержки Скочиленко указала на фальшивый Telegram-канал, собирающий деньги для нее

фото ЗакС политика Группа поддержки Скочиленко указала на фальшивый Telegram-канал, собирающий деньги для нее

Сообщество, поддерживающее арестованную по делу о фейках про армию петербурженку Александру Скочиленко, указало всем неравнодушным на Telegram-канал, выдающий себя за группу ее помощников. На скриншотах, сделанных с канала-дублера, видно, что там тоже ведется сбор средств.

"У нас нет второй группы или чата. Все реквизиты и варианты помощи Саше публикуются только здесь, в нашей официальной группе. Не верьте мошенникам, не переводите им деньги, пожалуйтесь на них", - призвали 6 мая друзья арестантки.

Напомним, что 31-летнюю художницу Александру Скочиленко задержали и поместили под стражу в результате доноса: заявителю не понравилось то, что активистка расклеивает в супермаркете наклейки, касающиеся военной спецоперации на Украине. В СИЗО у петербурженки усугубились проблемы со здоровьем, а также не сложились отношения с сокамерницами. По статье 207.3 УК о фейках про армию ей грозит до десяти лет колонии. Петиция за смягчение меры пресечения для Скочиленко собрала более 113 тысяч подписей. В ее поддержку подают поручительства и записывают видеоролики деятели культуры и политики.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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