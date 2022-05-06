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Главный художник Театра Сказки записал видеообращение в поддержку Скочиленко

фото ЗакС политика Главный художник Театра Сказки записал видеообращение в поддержку Скочиленко

Лауреат премии "Золотой софит", режиссер, автор пьес и главный художник Театра Сказки Филипп Игнатьев попросил выпустить из СИЗО свою коллегу Александру Скочиленко, обвиняемую в распространении "фейков" о российской армии (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). 

Он записал видеообращение, в котором заявил, что здоровье девушки находится под угрозой.

"Зная эту девочку, человека, который и мухи не обидит, удивительно открытого, почти ребенка в душе, и слыша то, что вменяют ей в обвинение… Не укладывается у меня в голове. Я знаю, что не просто обвинение, а наказание, которое ей грозит, совершенно чудовищно. Я не представляю, как эта девочка просто выдержит все это, - сказал Игнатьев.

Он обратился "к тем, кто будет решать судьбу" Скочиленко и попросил их не отмахиваться от этой истории.

Свое видеообращение в поддержку художницы записала психолог и эксперт Центра охраны дикой природы Мария Рузина. Она также попросила сделать все, чтобы Скочиленко оказалось на свободе.

Рузина рассказала, что они знакомы много лет по экологическим проектам. Изначально художницу держали в 18-местной камере СИЗО-5, в котором, по жалобам заключенной, плохо работала сантехника.

"Пожалуйста, услышьте меня и услышьте Сашу. Сделайте так, чтобы условия в той 18-местной камере, да и в других камерах СИЗО были человеческими", - заявила Рузина.

Скочиленко - художница и музыкант, автор книги "Как победить депрессию". Ее обвиняют в замене ценников в супермаркете на листовки с пацифистскими высказываниями. По статей о "фейках" о российской армии ей грозит до 10 лет лишения свободы. 

Она признает, что меняла ценники, но не считает, что нарушила закон. У Скочиленко целиакия (непереносимость глютена). Ее друзья жаловались, что первые несколько дней после задержания не могли передать ей необходимую безглютеновую еду. Об этой ситуации высказались петербургский омбудсмен Светлана Агапитова и уполномоченный по правам человека в России Валерий Фадеев. 

Защита Скочиленко обжаловала ее заключение в СИЗО. Горсуд рассмотрит апелляцию 17 мая.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков


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