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В Петербурге другороссы провели акцию у отеля Four Seasons

фото ЗакС политика В Петербурге другороссы провели акцию у отеля Four Seasons

Члены незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В Лимонова" днём 7 мая провели акцию у входа в отель Four Seasons на Адмиралтейском проспекте в центре Петербурга. Они на время перекрыли вход в здание и растянули баннер и флаги, рассказал ЗАКС.Ру координатор городского отделения Андрей Дмитриев

Другороссы посвятили свой перфоманс сыну экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрею. По мнению активистов, Управление делами президента должно перестать сдавать здание в аренду владельцам отеля, к числу которых СМИ причисляют Андрея Якунина.  К такому выводу "лимоновцы" пришли из-за высказываний предпринимателя. Они предлагают разместить в здании беженцев из Донецкой и Луганских народных республик и раненых военнослужащих. 

"Мы всегда знали, что значительная часть российской "элитки" состоит из таких вот персонажей", - говорится в заявлении "Другой России Э.В. Лимонова". 

В апреле ряд СМИ, со ссылкой на итальянские издания, сообщали, что Андрей Якунин якобы высказал критические мнения о действиях российских властей.

Активисты во время своего перфоманса разбросали листовки, а также выкрикивали лозунги. По словам Дмитриева, никого из участников перформанса не задержали. 

В мае прошлого года "Деловой Петербург" писал, что Якунин продал свою долю АО "Тристар Инвестмент Холдингс", которой принадлежит отель, "Валиа Энтерпрайзис Лимитед", зарегистрированной в Кипре. Эта сделка, отмечает издание, могла быть подготовкой к продаже отеля. 

Константин Леньков, фото пресс-службы "Другой России Э.В. Лимонова"


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