Подозреваемую в распространении фейков про армию Петрову отправили в СИЗО

Калининский районный суд Петербурга 7 мая постановил поместить Викторию Петрову под арест, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Анастасия Пилипенко. Петровой вменяют распространение заведомо ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за публикации в "ВКонтакте". Она пробудет в СИЗО минимум до 30 июня.

Защитница Петровой Анастасия Пилипенко просила назначить своей доверительнице меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в частности, запрет определенных действий. Суду были представлены необходимые для этого документы. Также в суде выступил родственник подсудимой, который заявил о готовности обеспечить Петрову жильем на время следствия.

Пилипенко рассказала ЗАКС.Ру, что следователь сперва не возражал против запрета определенных действий, но после вопросов судьи все же настоял на аресте.

- Когда я заявила свое ходатайство, следователь два раза ответил, что он не возражает против удовлетворения. Только когда судья во второй раз задала уточняющий вопрос, что следователь сейчас не возражает против удовлетворения ходатайства о запрете определенных действий, он сказал "А, да, я возражаю, прошу заключить под стражу", - рассказала Пилипенко.

После суда Петрову доставят в ИВС на Захарьевской улице. Она пробудет там до конца выходных. По словам защитницы, 11 мая подозреваемую переведут в СИЗО №5. Защита намерена в трехдневный срок обжаловать арест.

Перова ранее не была замечена в какой-либо политической активности. Она работает маркетологом в коммерческой организации. Уголовное дело о фейках возбудили после мониторинга соцсетей сотрудниками прокуратуры. Силовики нашли "ВКонтаткте" одну публикацию, в которой, помимо текста, были девять видеозаписей. Они показались им противоречащим официальной позиции Министерства обороны о ходе "специальной военной операции" на территории Украины.

Ее арест стал четвертым в Петербурге по новой статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Несколькими часами ранее в СИЗО отправили участницу "Мирного сопротивления" Ольгу Смирнову. До этого под стражу взяли журналистку из Алтайского края Марию Пономаренко и художницу Александру Скочиленко. Им всем грозит до десяти лет лишения свободы.

Константин Леньков