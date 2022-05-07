В квартире координаторки "Рёбер Евы" Карпухиной  проходит обыск

Вечером 7 мая силовики пришли с обыском в квартиру участницы фем-инициативы "Рёбра Евы" Юлии Карпухиной, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. Предположительно, внутри, помимо Карпухиной и полиции, могут находится несколько человек. К ним приехала адвокат "Апологии"* Вера Иванова.

По словам одного из сотрудников полиции, обыск проходит по уголовному делу. Сообщать какие-либо подробности он не стал. Выход из квартиры охраняют двое силовиков в камуфляже.

Юристка "Апологии"* Варвара Михайлова написала в своём Telegram-канале, что обыск проходит по статье о "телефонном терроризме" (ч.2 ст. 207 УК). В рамках дела по этой статье в начале марта в Петербурге прошли массовые обыски у городских активистов и политиков. Некоторые фигуранты дела вскоре покинули Россию.

Ранее, 7 мая, в Петербурге прошли обыски у нескольких членов движения "Весна": Богдана Литвина, Валентина Хорошенина и Евгения Затеева. Активисты сообщали, что следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК). В течение дня с ними не удаётся связаться. Кроме того, вечером стало известно, что следственные действия проходят у ещё одного участника движения Алексея Безрукова.

* "Апология" внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

Константин Леньков