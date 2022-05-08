Градозащитники соберутся 9 мая у памятных домов ВОВ, которые хотят снести или уже уничтожили

Петербургские градозащитники намерены провести 9 мая свои акции возложения цветов к домам, тесно связанным с Великой Отечественной войной, сообщила ЗАКС.Ру член ВООПИиК Анна Капитонова.

Так, днём 9 мая активисты соберутся у дома 54 по проспекту Обуховской обороны. В нём в июле 1941 года находилась дивизия Народного ополчения Володарского (Невского) района Ленинграда. Кроме того, ныне заброшенное здание известно ещё и потому, что в нём находилась школа, которую закончила поэтесса Ольга Берггольц. Предполагается, что дом снесут ради возведения нового Большого Смоленского моста через Неву.

Кроме того, градозащитники соберутся у манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии В.О., 19. Здание, напомним, не так давно снесли. Обстоятельствами произошедшего уже постфактум заинтересовался Следственный комитет.

Фото: Манеж лейб-гвардии Финляндского полка, пресс-служба СК по Петербургу