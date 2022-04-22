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Новости 17:29

СК проводит проверку по факту сноса здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка

фото ЗакС политика СК проводит проверку по факту сноса здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка

Петербургское управление Следственного комитета решило начать доследственную проверку по факту сноса здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка, располагавшегося на 20-й линии В.О., сообщает пресс-служба СК по региону.

Перед этим правоохранители провели личный приём с замглавы СПбВООПиК Александром Кононовым и неравнодушными судьбе комплекса исторических зданий граждан.

На данный момент представители СК и Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и иных историко-культурных экспертов проводят осмотр места происшествия и останков фундамента для того, чтобы определить в том числе точную дату постройки дома.

Следком пообещал принять процессуальное решение после завершения всех необходимых экспертиз.

Напомним, что в апреле нынешнего года Горсуд Петербурга отменил решение о признании незаконным разрешения на строительство на 20-й линии В.О., где располагается бывший манеж. Градозащитникам не смогли препятствовать вынесенному "вердикту", так как по документам здание середины XIX века "помолодело", став зданием, построенным в сталинскую эпоху. Депутат ЗакСа Борис Вишневский пожаловался в прокуратуру и полицию на снос исторического объекта. На месте должны возвести ЖК от компании Legenda.

Фото: пресс-служба СК по Петербургу


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