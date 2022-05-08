Бывшего пресс-секретаря "Весны" Уйманена допрашивают по делу о телефонном терроризме

В Петербурге полиция провела обыск в квартире бывшего пресс-секретаря движения "Весна" Артёма Уйманена и его подруга Камиллы Доценко, о чём он сам сообщил у себя в Twitter.

После оперативных мероприятий Уйманена увезли на допрос в Следственный комитет, извещает Telegram-канал "Весны". К молодому человеку направился адвокат "Апологии"*.

"ОВД-Инфо"** пишет, что Уйманена допрашивают в рамках дела о телефонном терроризме.

Напомним, что ночью 8 мая был проведён обыск в квартире координаторки фем-инициативы "Рёбра Евы" Юлии Карпухиной. После оперативных мероприятий её и фем-активистку Дару Щукину повезли на допрос в СК по Петроградскому району. Мероприятия проводились также по делу о телефонном терроризме.

В начале марта в рамках обозначенного дела в Петербурге уже проходили массовые обыски у городских активистов и политиков. Некоторые фигуранты дела вскоре были вынуждены покинуть Россию.

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