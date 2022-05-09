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Новости 17:07

Либерал-демократы в Москве принесли портреты родственников Жириновского на "Бессмертный полк"

фото ЗакС политика Либерал-демократы в Москве принесли портреты родственников Жириновского на "Бессмертный полк"

Представители ЛДПР вышли в Москве на акцию "Бессмертного полка" с портретами участвовавших в Великой Отечественной войне родственников Владимира Жириновского, сообщило 9 мая РИА "Новости". С чем связан такой выбор, агентство не уточняет.

В руках либерал-демократов оказались плакаты с изображениями двоюродного брата основателя ЛДПР Леонида Богомаза, участвовавшего в войне и дожившего до 90 лет, а также двух его дядей по материнской линии — Василия Павловича и Петра Павловича Макаровых. Второй из них погиб в ноябре 1941 года под Москвой, Жириновский говорил о нем как о памфиловце.

Также в московском шествии "Бессмертного полка" принял участие президент Владимир Путин. В Петербурге в акции поучаствовали губернатор Александр Беглов в ватнике и спикер Заксобрания Александр Бельский.

О смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. В начале мая появились известия о том, что съезд для избрания нового лидера ЛДПР может состояться 25 мая.


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