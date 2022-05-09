Полиция насчитала более миллиона участников "Бессмертного полка" в Петербурге

В шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту приняли участие более одного миллиона человек, сообщили 9 мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Одно из главных событий этого дня, шествие "Бессмертного полка", прошло без происшествий. В нем приняло участие более миллиона жителей города", — гласит сообщение пресс-службы на сайте полицейского главка.

Более миллиона участников шествия насчитала полиция и в столице. "В Москве в рамках акции "Бессмертный полк" в колоннах с портретами своих родных проходят более одного миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается", — приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В Петербурге в акции приняли участие губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский, в Москве — президент Владимир Путин. Члены ЛДПР вышли на московское шествие с портретами родственников Владимира Жириновского.

Ранее днем администрация Ленобласти сообщила о 250 тысячах участников акции на территории региона.

Фото: Константин Леньков