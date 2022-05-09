ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:07

Полиция насчитала более миллиона участников "Бессмертного полка" в Петербурге

фото ЗакС политика Полиция насчитала более миллиона участников "Бессмертного полка" в Петербурге

В шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту приняли участие более одного миллиона человек, сообщили 9 мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Одно из главных событий этого дня, шествие "Бессмертного полка", прошло без происшествий. В нем приняло участие более миллиона жителей города", — гласит сообщение пресс-службы на сайте полицейского главка.

Более миллиона участников шествия насчитала полиция и в столице. "В Москве в рамках акции "Бессмертный полк" в колоннах с портретами своих родных проходят более одного миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается", — приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В Петербурге в акции приняли участие губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский, в Москве — президент Владимир Путин. Члены ЛДПР вышли на московское шествие с портретами родственников Владимира Жириновского.

Ранее днем администрация Ленобласти сообщила о 250 тысячах участников акции на территории региона.

Фото: Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама