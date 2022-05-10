ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:51

Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами

фото ЗакС политика Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами

Президент Владимир Путин собрал 10 мая чиновников на совещании, посвященном лесным пожарам, которых в последние недели становится все больше. По данным врио главы МЧС Александра Чуприяна, всего с начала года в стране наблюдалось около 4 тысячи пожаров в лесополосе, а на сегодняшний день насчитывается 101 непотушенное возгорание. Этому явлению, с точки зрения Путина, необходимо противостоять более эффективно, чем год назад: он требует кратно уменьшить площади возгорания.

"Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию - там, где это, конечно, необходимо", - произнес глава государства, цитируемый ТАСС.

Путин заявил, что ответственность за такого рода инциденты должны нести региональные руководители, и выразил желание подписать новый указ, вводящий механизм оценки деятельности компетентных ведомств и служб.

 "Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать как эффективность этой работы [по предотвращению природных пожаров], так и конкретные результаты", - отметил Путин.

Президент поручил подчиненным подготовить текст указа в течение дня.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама