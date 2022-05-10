Путин потребовал не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами

Президент Владимир Путин собрал 10 мая чиновников на совещании, посвященном лесным пожарам, которых в последние недели становится все больше. По данным врио главы МЧС Александра Чуприяна, всего с начала года в стране наблюдалось около 4 тысячи пожаров в лесополосе, а на сегодняшний день насчитывается 101 непотушенное возгорание. Этому явлению, с точки зрения Путина, необходимо противостоять более эффективно, чем год назад: он требует кратно уменьшить площади возгорания.

"Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию - там, где это, конечно, необходимо", - произнес глава государства, цитируемый ТАСС.

Путин заявил, что ответственность за такого рода инциденты должны нести региональные руководители, и выразил желание подписать новый указ, вводящий механизм оценки деятельности компетентных ведомств и служб.

"Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать как эффективность этой работы [по предотвращению природных пожаров], так и конкретные результаты", - отметил Путин.

Президент поручил подчиненным подготовить текст указа в течение дня.