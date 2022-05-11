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Новости 16:37

Петербургского активиста Романова хотят отправить под арест за "фейки" про армию

фото ЗакС политика Петербургского активиста Романова хотят отправить под арест за "фейки" про армию

Следствие просит Выборгский районный суд Петербурга назначить активисту Борису Романову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, рассказала ЗАКС.Ру адвокат "Апологии"* Луиза Магомедова 11 мая. Романова подозревают в распространении "фейков" про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Следствие считает, что активист опубликовал "ВКонтакте" несколько публикаций о "специальной военной операции" на Украине. Факты в них отличались от официальных заявлений Министерства обороны России. 

Адвокат Магомедова намерена ходатайствовать о назначении своему доверителю меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Также защитница планирует просить дополнительного времени на подготовку необходимых документов. Ещё несколько человек заявили о желании поручиться за активиста. Среди них священнослужитель Григорий Михнов-Войтенко и Правозащитный совет Петербурга. 

Напомним, накануне утром к Романову и его матери ворвались силовики с обыском. После следственных мероприятий его отправили в изолятор временного содержания на улице Захарьевской. 

 

*"Апология" - внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

Константин Леньков, фото - ВКонтакте/Соседи Светлановского


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