Петербургского активиста Романова хотят отправить под арест за "фейки" про армию

Следствие просит Выборгский районный суд Петербурга назначить активисту Борису Романову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, рассказала ЗАКС.Ру адвокат "Апологии"* Луиза Магомедова 11 мая. Романова подозревают в распространении "фейков" про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие считает, что активист опубликовал "ВКонтакте" несколько публикаций о "специальной военной операции" на Украине. Факты в них отличались от официальных заявлений Министерства обороны России.

Адвокат Магомедова намерена ходатайствовать о назначении своему доверителю меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Также защитница планирует просить дополнительного времени на подготовку необходимых документов. Ещё несколько человек заявили о желании поручиться за активиста. Среди них священнослужитель Григорий Михнов-Войтенко и Правозащитный совет Петербурга.

Напомним, накануне утром к Романову и его матери ворвались силовики с обыском. После следственных мероприятий его отправили в изолятор временного содержания на улице Захарьевской.

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Константин Леньков, фото - ВКонтакте/Соседи Светлановского