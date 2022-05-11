ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Статьи 19:08

Шествие с элементом "массовки"

фото Софии Саттаровойфото Софии Саттаровой

Шествие "Бессмертного полка" собирает тысячи людей, которые проходят по Невскому проспекту с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. За несколько дней до мероприятия СМИ сообщили о "фейковых" предложениях в соцсетях принять участие в акции за деньги. ЗАКС.Ру решил проверить одно из таких объявлений. 

В преддверие 9 мая в социальной сети "ВКонтакте" стали появляться объявления о наборе "промоутеров" или "массовки" на шествие "Бессмертного полка". Судя по записям, собирали людей в разных городах России: Самара , Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и других.

В постах было сказано, что потребуется подойти в указанное время, взять с собой или получить на месте транспарант с фотографией и пройтись в строю "Бессмертного полка". За один час в разных городах предлагали платить от 200 до 400 рублей. Естественно, требовался фотоотчет и даже включенная геолокация, чтобы подтвердить выполнение задания, уточняется в объявлениях.

На сайте "Бессмертного полка" упоминается, что движение - добровольная инициатива и никакой коммерции в нем быть не может: 

"Движение носит неполитический и некоммерческий характер, декларирует добровольность участия, отрицает всякий пиар. Очевидно: если Устав будет нарушаться, если людей, особенно школьников или студентов будут ставить 9 Мая в Полк по приказу, "убедительной просьбе", если у Полка появятся "полководцы" чиновники или политики, если Полк станет фоном для политической рекламы, логотипов партий и движений – Полк перестанет быть народной инициативой".

На сайте публикуется информация о том, как политики или организации нарушают правила "Бессмертного полка". Никакого наказания за это последовать не может, уточняется на сайте движения, кроме морального порицания. 

Петербургские издания 30 апреля стали писать о том, что объявления о наборе "массовки" для шествия "Бессмертного полка" - фейк. Первоисточником новости стал Telegram-канал "Война с фейками". "Петербургский дневник" со ссылкой на него сообщил, что объявления якобы распространяют украинские Telegram-каналы:

"Объявление о наборе массовки выглядит абсолютно неправдоподобным. Участникам, чтобы получить оплату, нужно прислать организаторам какой-то чек. При этом выплаты производятся "ежедневно на карту", хотя само шествие Бессмертного полка запланировано только 9 мая", - цитирует "Войну с фейками" петербургское СМИ. 

Ряд других СМИ опубликовали материалы с такой же подачей информации о якобы недостоверности объявлений об оплате участия в "Бессмертном полке". В частности, тексты есть на сайтах телеканала "Санкт-Петербург" и портал "Санкт-Петербург.ру". 

ЗАКС.Ру не смог найти подобные объявления в Telegram-каналах, зато похожие обнаружились в соцсети "ВКонтакте". В записи обещали выдать фото, с которым надо пройтись в шествии "Бессмертного полка": 

"Массовка 9 мая ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!

Требуется: 13 человек на массовку !!!

Место забора: СПб, пл. Александра Невского

Время: в 14:00 быть на месте, в течение 1 часа

Оплата за смену: 300 руб за 1 час.

Механика: Бессмертный полк с фото которые выдадут!

‼Требование: активность, общительность, возможность присылать геолокацию+ фотоотчёт, подтвердить выход, быть вовремя.

Пиши мне в вацапе +7**********".

Автором поста указана некая Анна Кубарева. Корреспондентка издания написала по указанному номеру в WhatsApp*. В ответном сообщении поинтересовались городом пребывания и перенаправили к другому контакту - некоей Жанне Шашиной. Последняя подтвердила в переписке, что необходимо получить плакат, пройтись с ним в колонне и обязательно сделать фотоотчет, по наличию которого и будут выплачены 300 рублей за час на банковскую карту. Шашина отправила приглашение в специальную группу мессенджера, где позже должны были написать номер телефона "встречающего". 

Судя по подписи в профиле аккаунта, принадлежит он сотруднице компании "Акула". Указан даже сайт организации, который ведет на страницу BTL-агентства "Акула". На сайте компания обещает комплексную организацию и проведение рекламного мероприятия в России. Организация уверяет, что поможет создать листовки с реквизитом, подберет "промо-персонал" и скоординирует "работу в поле". В портфолио "Акулы" представлены материалы по рекламным компаниям OZON, "Мегаленд", Faberlic и другим организациям. Кубарева и Шашина указаны менеджерами рекламного агентства.  

Шашина сообщила, что 9 мая надо подойти к 14:00 часам ко входу гостиницы "Москва" у площади Александра Невского. Именно оттуда в 15:00 часов должен был стартовать "Бессмертный полк".

Позже организаторы написали в чате, что встреча переносится на 14:30 часов. В назначенный день всех попросили подойти к синему забору у дома 37 на Тележной улице. Там девушка в розовой толстовке раздавала таблички и записывала: от кого пришли и как зовут. Это понадобится для получения денег, уточнила девушка. Она добавила, что в конце шествия все плакаты надо будет вернуть ей. На месте собралась группа людей разных возрастов, которые озвучивали свои данные и получали таблички с фотографиями неизвестных им людей. 

Корреспондентке ЗАКС.Ру предложили табличку с черно-белой фотографией молодого человека, его именем и датами: "23 марта 1981 года - 23 марта 2003 года". На сайте УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу указано, что этот человек был старшим сержантом милиции и погиб при исполнении. 

Среди получающих таблички корреспондентка ЗАКС.Ру заметила и сотрудницу "Фонтанки". По информации издания, ей досталась табличка с  фотографией человека, который погиб во время второй чеченской в феврале 2000 года. 

В чате между тем потребовали отправить свои фотографии с плакатами и включить показ геопозиции. После этого корреспондентка ЗАКС.Ру отделилась от группы. 

"Массовка" между тем преодолела досмотр и пошла по Невскому проспекту за штендером, перевязанным красным шарфом, пишет "Фонтанка". По информации издания, от людей требовали просто идти и "быть веселыми". 

В тоже время обычные, не связанные с этой группой, участники шествия двигались по Невскому проспекту с табличками и фотографиями и радостно поздравляли друг друга с Днем Победы. Кто-то пришел с детьми, кто-то - с пожилыми родителями. Во время шествия люди пели военные песни и кричали вместе "Россия", поднимая вверх таблички с фотографиями своих родственников. Казалось, присутствующие искренне радовались празднику и были благодарны своим предкам за победу в Великой Отечественной войне.

Эти люди продолжали идти до Дворцовой площади, а "массовка" приостановила "работу" около 16:00 часов в районе площади Восстания, судя по геоданным. Люди в чате стали отчитываться: присылать свои фотографии с Невского проспекта, писать свои имена и номера карт. Кто-то даже сообщил о получении денег на счёт. 

"Фонтанка" сообщила, что заплатили "массовке" больше, чем обещали - 450 рублей. Корреспондентка ЗАКС.Ру не требовала и не получила деньги за якобы участие в шествии "Бессмертного полка". Организаторы не потребовали от неё вернуть табличку с фотографией и сказали, что ее можно забрать домой. 

Руководитель компании "Акула" Георгий Акулов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не будет называть заказчика и цели набора "массовки" для "Бессмертного полка".  

- Мы комментариев никаких не даем, поэтому ничем помочь не можем, - сказал Акулов. 

Участников платного сегмента шествия снимали на камеру. По информации "Фонтанки", видео выложили в группы социальной сети "ВКонтакте":

"Видео с нашей колонной опубликовали во "ВКонтакте" в группе "Наш народ — патриот!", ещё несколько кадров со знакомыми лицами появилось в сообществе "Бесплатные события и истории Петербурга". В подписи к ролику с проплаченной массовкой администраторы патриотического паблика рассказывают о людях, которые вышли на акцию "по зову сердца": "В Санкт-Петербурге участники "Бессмертного полка" предложили выйти с табличками своих родственников-ветеранов, которые прошли Афганистан, Сирию и другие войны. Инициативу поддержали…"".

 

P.S. Редакция ЗАКС.Ру уверена, что в многочисленном шествии "Бессмертного полка" большинство людей участвуют искренне и безвозмездно - их могла наблюдать корреспондентка издания. Остается открытым вопрос, зачем кому бы то ни было потребовалось нанимать дополнительную массовку для мероприятия.

 

 

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook**, Instagram** и WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена


София Саттарова

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑


Главное ↓ 
ИнтервьюМаксим Резник: Я называю себя оптимистом-антифашистом
МедиатекаКак в Петербурге прошло шествие "Бессмертного полка"
СтатьиПервые приговоры по следам мартовских протестов
СтатьиХорошеющий Петербург из отчета Беглова

О редакции Реклама