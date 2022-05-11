Шествие с элементом "массовки"

фото Софии Саттаровой

Шествие "Бессмертного полка" собирает тысячи людей, которые проходят по Невскому проспекту с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. За несколько дней до мероприятия СМИ сообщили о "фейковых" предложениях в соцсетях принять участие в акции за деньги. ЗАКС.Ру решил проверить одно из таких объявлений.

В преддверие 9 мая в социальной сети "ВКонтакте" стали появляться объявления о наборе "промоутеров" или "массовки" на шествие "Бессмертного полка". Судя по записям, собирали людей в разных городах России: Самара , Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и других.







В постах было сказано, что потребуется подойти в указанное время, взять с собой или получить на месте транспарант с фотографией и пройтись в строю "Бессмертного полка". За один час в разных городах предлагали платить от 200 до 400 рублей. Естественно, требовался фотоотчет и даже включенная геолокация, чтобы подтвердить выполнение задания, уточняется в объявлениях.

На сайте "Бессмертного полка" упоминается, что движение - добровольная инициатива и никакой коммерции в нем быть не может:

"Движение носит неполитический и некоммерческий характер, декларирует добровольность участия, отрицает всякий пиар. Очевидно: если Устав будет нарушаться, если людей, особенно школьников или студентов будут ставить 9 Мая в Полк по приказу, "убедительной просьбе", если у Полка появятся "полководцы" чиновники или политики, если Полк станет фоном для политической рекламы, логотипов партий и движений – Полк перестанет быть народной инициативой".

На сайте публикуется информация о том, как политики или организации нарушают правила "Бессмертного полка". Никакого наказания за это последовать не может, уточняется на сайте движения, кроме морального порицания.

Петербургские издания 30 апреля стали писать о том, что объявления о наборе "массовки" для шествия "Бессмертного полка" - фейк. Первоисточником новости стал Telegram-канал "Война с фейками". "Петербургский дневник" со ссылкой на него сообщил, что объявления якобы распространяют украинские Telegram-каналы:

"Объявление о наборе массовки выглядит абсолютно неправдоподобным. Участникам, чтобы получить оплату, нужно прислать организаторам какой-то чек. При этом выплаты производятся "ежедневно на карту", хотя само шествие Бессмертного полка запланировано только 9 мая", - цитирует "Войну с фейками" петербургское СМИ.

Ряд других СМИ опубликовали материалы с такой же подачей информации о якобы недостоверности объявлений об оплате участия в "Бессмертном полке". В частности, тексты есть на сайтах телеканала "Санкт-Петербург" и портал "Санкт-Петербург.ру".

ЗАКС.Ру не смог найти подобные объявления в Telegram-каналах, зато похожие обнаружились в соцсети "ВКонтакте". В записи обещали выдать фото, с которым надо пройтись в шествии "Бессмертного полка":

"Массовка 9 мая ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!

Требуется: 13 человек на массовку !!!

Место забора: СПб, пл. Александра Невского

Время: в 14:00 быть на месте, в течение 1 часа

Оплата за смену: 300 руб за 1 час.

Механика: Бессмертный полк с фото которые выдадут!

‼Требование: активность, общительность, возможность присылать геолокацию+ фотоотчёт, подтвердить выход, быть вовремя.

Пиши мне в вацапе +7**********".

Автором поста указана некая Анна Кубарева. Корреспондентка издания написала по указанному номеру в WhatsApp*. В ответном сообщении поинтересовались городом пребывания и перенаправили к другому контакту - некоей Жанне Шашиной. Последняя подтвердила в переписке, что необходимо получить плакат, пройтись с ним в колонне и обязательно сделать фотоотчет, по наличию которого и будут выплачены 300 рублей за час на банковскую карту. Шашина отправила приглашение в специальную группу мессенджера, где позже должны были написать номер телефона "встречающего".







Судя по подписи в профиле аккаунта, принадлежит он сотруднице компании "Акула". Указан даже сайт организации, который ведет на страницу BTL-агентства "Акула". На сайте компания обещает комплексную организацию и проведение рекламного мероприятия в России. Организация уверяет, что поможет создать листовки с реквизитом, подберет "промо-персонал" и скоординирует "работу в поле". В портфолио "Акулы" представлены материалы по рекламным компаниям OZON, "Мегаленд", Faberlic и другим организациям. Кубарева и Шашина указаны менеджерами рекламного агентства.

Шашина сообщила, что 9 мая надо подойти к 14:00 часам ко входу гостиницы "Москва" у площади Александра Невского. Именно оттуда в 15:00 часов должен был стартовать "Бессмертный полк".

Позже организаторы написали в чате, что встреча переносится на 14:30 часов. В назначенный день всех попросили подойти к синему забору у дома 37 на Тележной улице. Там девушка в розовой толстовке раздавала таблички и записывала: от кого пришли и как зовут. Это понадобится для получения денег, уточнила девушка. Она добавила, что в конце шествия все плакаты надо будет вернуть ей. На месте собралась группа людей разных возрастов, которые озвучивали свои данные и получали таблички с фотографиями неизвестных им людей.

Корреспондентке ЗАКС.Ру предложили табличку с черно-белой фотографией молодого человека, его именем и датами: "23 марта 1981 года - 23 марта 2003 года". На сайте УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу указано, что этот человек был старшим сержантом милиции и погиб при исполнении.

Среди получающих таблички корреспондентка ЗАКС.Ру заметила и сотрудницу "Фонтанки". По информации издания, ей досталась табличка с фотографией человека, который погиб во время второй чеченской в феврале 2000 года.

В чате между тем потребовали отправить свои фотографии с плакатами и включить показ геопозиции. После этого корреспондентка ЗАКС.Ру отделилась от группы.

"Массовка" между тем преодолела досмотр и пошла по Невскому проспекту за штендером, перевязанным красным шарфом, пишет "Фонтанка". По информации издания, от людей требовали просто идти и "быть веселыми".

В тоже время обычные, не связанные с этой группой, участники шествия двигались по Невскому проспекту с табличками и фотографиями и радостно поздравляли друг друга с Днем Победы. Кто-то пришел с детьми, кто-то - с пожилыми родителями. Во время шествия люди пели военные песни и кричали вместе "Россия", поднимая вверх таблички с фотографиями своих родственников. Казалось, присутствующие искренне радовались празднику и были благодарны своим предкам за победу в Великой Отечественной войне.

Эти люди продолжали идти до Дворцовой площади, а "массовка" приостановила "работу" около 16:00 часов в районе площади Восстания, судя по геоданным. Люди в чате стали отчитываться: присылать свои фотографии с Невского проспекта, писать свои имена и номера карт. Кто-то даже сообщил о получении денег на счёт.





"Фонтанка" сообщила, что заплатили "массовке" больше, чем обещали - 450 рублей. Корреспондентка ЗАКС.Ру не требовала и не получила деньги за якобы участие в шествии "Бессмертного полка". Организаторы не потребовали от неё вернуть табличку с фотографией и сказали, что ее можно забрать домой.

Руководитель компании "Акула" Георгий Акулов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не будет называть заказчика и цели набора "массовки" для "Бессмертного полка".

- Мы комментариев никаких не даем, поэтому ничем помочь не можем, - сказал Акулов.

Участников платного сегмента шествия снимали на камеру. По информации "Фонтанки", видео выложили в группы социальной сети "ВКонтакте":

"Видео с нашей колонной опубликовали во "ВКонтакте" в группе "Наш народ — патриот!", ещё несколько кадров со знакомыми лицами появилось в сообществе "Бесплатные события и истории Петербурга". В подписи к ролику с проплаченной массовкой администраторы патриотического паблика рассказывают о людях, которые вышли на акцию "по зову сердца": "В Санкт-Петербурге участники "Бессмертного полка" предложили выйти с табличками своих родственников-ветеранов, которые прошли Афганистан, Сирию и другие войны. Инициативу поддержали…"".

P.S. Редакция ЗАКС.Ру уверена, что в многочисленном шествии "Бессмертного полка" большинство людей участвуют искренне и безвозмездно - их могла наблюдать корреспондентка издания. Остается открытым вопрос, зачем кому бы то ни было потребовалось нанимать дополнительную массовку для мероприятия.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook**, Instagram** и WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

София Саттарова