ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:17

Амосов о предоставлении силовикам данных такси: "Явный перебор"

фото ЗакС политика Амосов о предоставлении силовикам данных такси: "Явный перебор"

Беспартийный депутат Законодательного собрания Михаил Амосов раскритиковал законопроект об обязанности служб заказа такси передавать ФСБ данные о поездах людей. Мнением парламентарий поделился в своем Telegram-канале.

По словам Амосова, нет гарантии того, что силовик не воспользуется данными в личных целях. Сотрудник может захотеть "помочь" другу-предпринимателю в борьбе с конкурентами, предположил депутат.

"Безопасность, конечно, необходимо обеспечивать, но почему информация про порядочных граждан должна потоком уходить кому-то? Неужели мы все каждую минуту под подозрением? <...> Думаю, что такие нормы — это явный перебор. Не должно быть так, чтобы все поголовно жили под колпаком. Это неправильно", - считает Амосов.

Напомним, указанный законопроект в Государственную думу внесло правительство России. Согласно документу, компании по заказу такси обязаны предоставить ФСБ удаленный доступ к данным о перевозках. Также проект закона накладывает ряд ограничений на водителей такси. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама