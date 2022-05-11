Амосов о предоставлении силовикам данных такси: "Явный перебор"

Беспартийный депутат Законодательного собрания Михаил Амосов раскритиковал законопроект об обязанности служб заказа такси передавать ФСБ данные о поездах людей. Мнением парламентарий поделился в своем Telegram-канале.

По словам Амосова, нет гарантии того, что силовик не воспользуется данными в личных целях. Сотрудник может захотеть "помочь" другу-предпринимателю в борьбе с конкурентами, предположил депутат.

"Безопасность, конечно, необходимо обеспечивать, но почему информация про порядочных граждан должна потоком уходить кому-то? Неужели мы все каждую минуту под подозрением? <...> Думаю, что такие нормы — это явный перебор. Не должно быть так, чтобы все поголовно жили под колпаком. Это неправильно", - считает Амосов.

Напомним, указанный законопроект в Государственную думу внесло правительство России. Согласно документу, компании по заказу такси обязаны предоставить ФСБ удаленный доступ к данным о перевозках. Также проект закона накладывает ряд ограничений на водителей такси.