ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:02

В Петербурге по 10 адресам установлено оборудование для световых проекций вместо граффити

фото ЗакС политика В Петербурге по 10 адресам установлено оборудование для световых проекций вместо граффити

На пресс-конференции в "Интерфаксе" 12 мая начальник управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова рассказала, что их ведомство предлагает вместо граффити делать на здания световые проекции. Для этого уже запущена программа по бренд-мауэрной засветке, сообщила чиновница.

- Там, где недопустимо размещение именно росписей, мы готовы, в том числе в цвете, в темное время суток разместить световые изображения. <...> Мы приглашаем к участию тех художников, которые хотят свои работы там видеть, - сказала Крамскова.

По ее словам, сейчас в программе 10 адресов, где уже установлено световое оборудование "Ленсвета". Список адресов может быть увеличен, уточнила чиновница.  Она уточнила, что в ближайшее время комитет запустит ресурс, где можно будет выбрать адрес, предложить свой и представить вариант изображения для световой проекции.

Напомним, в начале 2022 года стало известно, что мурал с Даниилом Хармсом на Маяковской улице закрасят. Власти Петербурге предложили вместо него создать световую проекцию. Не всем жителям города такой подходи понравился: на сайте  Change.org опубликовали петицию с требованием заменить петербургского губернатора на цифровую проекцию.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама