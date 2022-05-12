В Петербурге по 10 адресам установлено оборудование для световых проекций вместо граффити

На пресс-конференции в "Интерфаксе" 12 мая начальник управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова рассказала, что их ведомство предлагает вместо граффити делать на здания световые проекции. Для этого уже запущена программа по бренд-мауэрной засветке, сообщила чиновница.

- Там, где недопустимо размещение именно росписей, мы готовы, в том числе в цвете, в темное время суток разместить световые изображения. <...> Мы приглашаем к участию тех художников, которые хотят свои работы там видеть, - сказала Крамскова.

По ее словам, сейчас в программе 10 адресов, где уже установлено световое оборудование "Ленсвета". Список адресов может быть увеличен, уточнила чиновница. Она уточнила, что в ближайшее время комитет запустит ресурс, где можно будет выбрать адрес, предложить свой и представить вариант изображения для световой проекции.

Напомним, в начале 2022 года стало известно, что мурал с Даниилом Хармсом на Маяковской улице закрасят. Власти Петербурге предложили вместо него создать световую проекцию. Не всем жителям города такой подходи понравился: на сайте Change.org опубликовали петицию с требованием заменить петербургского губернатора на цифровую проекцию.

София Саттарова