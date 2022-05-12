Минпромторг констатировал переизбыток кассовой ленты, производимой в стране

В России производится значительно больше кассовой ленты, чем требуется магазинам: к такому выводу пришел замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его сведениям, выпуском этого товара на сегодняшний день заняты шесть предприятий.

"Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тыс. тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тыс. тонн в месяц", - приводит слова чиновника пресс-служба его министерства.

Евтухов также отметил, что укрепление рубля к доллару и евро поспособствовало удешевлению отгрузочной стоимости чековой ленты.

Отметим, что во многих магазинах покупателям до сих пор предлагают электронные чеки вместо бумажных: с конца февраля в России из-за новых санкций начались перебои с поставками кассовой ленты и бумаги в целом. В марте Федеральная антимонопольная служба согласилась установить мораторий на привлечение торговых точек к ответственности из-за невыдачи покупателям бумажных квитанций.