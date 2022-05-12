Боярский дал разнарядку на "доброе отношение" к избирателям

Сергей Бoярский (фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру)

В петербургском штабе "Единой России" 12 мая прошла встреча партийных функционеров с главой городского отделения Сергеем Боярским. Он вместе с руководителем общественной приемной, депутатом Заксобрания Еленой Киселевой рассказали однопартийцам, как нужно добиваться успеха. На семинаре для единороссов побывал корреспондент ЗАКС.Ру.

Мероприятие проходило в новом пространстве "СреДа!" на Конногвардейском бульваре. Главная тема собрания была заявлена как "новые акценты в работе с обращениями граждан". Также обсудили совершенствование общественных приемных, которые расположены во всех районах Петербурга. Первым выступал депутат Госдумы и глава городского отделения "Единой России" Боярский. Он начал с речи о том, как нужно работать и уделять должное внимание проблемам граждан. Умение выслушать - это одна половина решения проблемы, а реакция в бюрократическом поле - вторая, подчеркнул парламентарий.

- Наше доброе отношение к человеку и попытка вникнуть, так сказать, в его проблему - это очень важно. Поэтому большая просьба ко всем. Не делегировать свои полномочия помощникам. Старайтесь отрабатывать эти механизмы самостоятельно. Мы для этого избирались. <...> Мы все - одна команда. Мы все в одной лодке и капитан Дмитрий Анатольевич Медведев, который ведет нашу партию к следующим выборам и следующим победам, требует от нас в этом смысле самоотдачи - рассказывал Боярский.

Лидер петербургских единороссов отметил, что на выборах победит не тот, у кого больше подписчиков в соцсетях, а тот, кто проявит "доброе отношение" к своим избирателям.

В зале в это время находилось порядка 50 человек. Среди них депутат Госдумы Александр Тетердинко, а также представители Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова, Алексей Макаров, Андрей Горшечников, Любовь Егорова, Антон Соловьев и Елена Рахова. Кроме них присутствовали представители районных отделений партии.

Киселева рассказала, что петербургская "Единая Россия" занимает 33 место в рейтинге всех региональных отделений. Из ее доклада следует, что причиной такого низкого результата стало недостаточное количество заявителей.

- Мы с вами не можем ждать, когда петербуржцы придут в общественные приемные. Мы должны приглашать их, выходить на встречи с жителями. Выявлять точки кипения и анализировать общественные инициативы, - заявила Киселева.

Еще одной проблемой она назвала недоукомплектованность регионального отделения. Она выразила обеспокоенность тем, что из-за такой нехватки кадров без помощи могут остаться родственники военнослужащих, погибших во время "специальной военной операции" на Украине и ветераны.

Позже должен был последовать блок вопросов и ответов. Но у собравшихся вопросов не оказалось. После непродолжительной тишины в зале Боярский решил сам спросить у присутствующих, в чем они нуждаются. На вопрос откликнулась только депутат Любовь Егорова. Она рассказала, что в ее приемной совсем нет оборудования для работы: ни компьютеров, ни принтеров, ни интернета. На ее запрос ответил руководитель департамента по работе в Центральном и Северо-Западном федеральных округах Руслан Полушкин. Он заявил, что общественные приемные обеспечат всем необходимым, но гарантировать результат "завтра" он не может.

В конце встречи Боярский еще раз напомнил о важности человеческого отношения к жителям города. На обсуждение улучшения взаимодействия с избирателями ушло не больше 40 минут. Завтра в этом же месте планируется встреча с представителями приемных муниципального уровня.

















Константин Леньков