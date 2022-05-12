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РЖД будет самостоятельно обслуживать "Ласточки" и "Сапсаны" после ухода Siemens из России

фото ЗакС политика РЖД будет самостоятельно обслуживать "Ласточки" и "Сапсаны" после ухода Siemens из России

Анонсированный в четверг уход немецкого технологического концерна Siemens из России вызвал реакцию со стороны "Российских железных дорог".

"Техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД", - приводит ТАСС сообщение от пресс-службы железнодорожного монополиста.

Отметим, что концерн объяснил свой отказ от дальнейшей работы в России несогласием с военной спецоперацией, которая ведется на Украине. С 13 мая, как гласило последнее заявление компании, она прекратит техническое обслуживание "Сапсанов" и "Ласточек".

В свою очередь, освобождающуюся нишу 12 мая выразило готовность занять "Северо-Западное электромеханическое объединение" (СЗЭМО). По утверждению холдинга, принадлежащие ей завод Rem&Coil и ПО "Электромашина" способны гарантировать "бесперебойное функционирование и своевременное обслуживание любых промышленных электродвигателей".


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