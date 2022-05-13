Пострадавшим на "спецоперации" петербуржцам выплатят от полумиллиона до миллиона рублей

Петербургское правительство утвердило единовременные выплаты военнослужащим и росгвардейцам, пострадавшим в ходе военной спецоперации на Украине (в том числе на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР).

Бойцам, получившим инвалидность I группы, переведут по миллиону рублей, по 750 тысяч рублей достанется участникам "спецоперации" с II и III группами инвалидности. Наконец, по полмиллиона обещают выплатить тем, кто получил ранение или контузию, которые не привели к установлению инвалидности.

Деньги полагаются только тем, кто на момент получения ранения имел петербургскую прописку или временную регистрацию. Напомним, что впервые о региональных выплатах губернатор Александр Беглов упомянул в конце марта в авторской радиопрограмме.

Накануне в Петербурге простились еще с двумя военнослужащими. В последний раз Минобороны озвучивало число боевых потерь 25 марта.