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Новости 13:33

Романов просит Беглова выкупить усадьбу Чернова на юге города

фото ЗакС политика Романов просит Беглова выкупить усадьбу Чернова на юге города

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к петербургскому губернатору Александру Беглову с просьбой выделить средства для покупки городом усадьбы Чернова на правом берегу Невы. По мнению Романова, сумма 250 млн рублей, в которую оценивают исторический объект, не слишком велика для сделки, которая может помочь старинной даче. В том случае, если она достанется частному владельцу, Романов опасается, что горожанам перекроют доступ в окружающую ее зеленую зону. Рассматривает единоросс и самый печальный для градозащитников сценарий: депутат не исключает, что частный собственник доведет сооружение до аварийного статуса для строительства на его месте нового жилья.

"Жителям Невского района не хватает общественных пространств, мест для прогулок, в районе мало зелени. Рисковать объектом культурного наследия и парком город не должен, нужно выкупать усадьбу. На свободной территории земельного участка можно построить социальные объекты для нужд района", - считает Романов.

Прошлой осенью с идентичной просьбой депутат обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину. Дачу генерала Чернова построили в конце XIX века по проекту А.И. фон Гогена. В ранние годы СССР здесь размещалась больница.


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