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Беглов выступил за расширение работы приемных "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов выступил за расширение работы приемных "Единой России" в Петербурге

Губернатор Александр Беглов высказался в пользу расширения работы общественных приемных "Единой России" во всех районах Петербурга, сообщила 13 мая пресс-служба главы города. Пожелание прозвучало в ходе встречи градоначальника с секретарем петербургского реготделения партии Сергеем Боярским.

Как заявил Боярскому Беглов, местные приемные "ЕР" должны присутствовать в каждом районе города. По мысли губернатора, это даст горожанам возможность обращаться к единороссам за помощью в решении своих проблем.

"Обратная связь очень важна и для городской власти, и для партии. Мнение горожан позволяет выявить "узкие места", сделать наш город более комфортным", — сообщил Беглов и добавил, что "Единая Россия" сейчас "поддерживает инициативы предпринимателей и общественников, продвигает передовые идеи".

В ответ Боярский сообщил Беглову, что общественные приемные партии "работают в каждом районе и муниципалитете под руководством партийных секретарей — высокопоставленных сотрудников районных администраций". Также он выразил мнение, что сейчас "любой житель может прийти в приёмную, его обращение будет всесторонне рассмотрено".

Участники встречи договорились о проведении тематических приемов на площадке партии с членами городского правительства и отраслевых комитетов. Помимо этого, Боярский сообщил о проекте "Онлайн-приемная", в рамках которого петербуржцы смогут отправлять обращения в прямом эфире. Роль спикера проекта возложат на председателя Заксобрания Александра Бельского, который проведет прием 19 мая в 14:00.

О том, как некоторые петербургские муниципалы предоставили единороссам свои телефонные номера, читайте в материале ЗАКС.Ру.

В апреле петербургское отделение "Единой России" запустило в Telegram чат-бота для доносов о фейках. Накануне партийцы сообщили о 50 тысячах обращений, поступивших с момента запуска. "Среди поступивших сообщений наблюдается много спама, частных объявлений и нецензурной брани", — пожаловались в "ЕР" и обвинили "организованные группы пользователей сети" в "умышленном засорении канала".


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