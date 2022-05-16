"Яндекс.Картинки" перестали выдавать фото устроившей демарш на Первом канале Марины Овсянниковой

Сервис "Яндекс.Картинки" перестал отображать в поисковой выдаче фотографии журналистки Марины Овсянниковой — экс-редактора Первого канала, которая вышла с пацифистским плакатом в прямой эфир, обратила внимание "Медиазона"*.

Фото Овсянниковой появляются, только если к запросу добавить слова "Первый канал".

Google при этом отображает правильные картинки и без всяких приписок.

Напомним, Марина Овсянникова получила широкую медийную известность благодаря своей акции в прямом эфире Первого канала, где она на тот момент работала. В середине марта она появилась перед камерами с пацифистским плакатом во время выпуска новостей. Позже её уволили. В апреле сообщалось о том, что Овсянникова трудоустроилась в немецкоязычное издание Die Welt.