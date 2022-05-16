Мэр Ярославля Волков уходит в отставку после неполных четырёх лет работы

Не проработав и четырёх лет, свой пост покидает мэр Ярославля Владимир Волков, информирует "Интерфакс". С должности он уходит по собственному желанию.

Волков уточнил, что кресло ярославского мэра он вынужден покинуть ввиду перехода на новую работу: какую - он не назвал.

Мэром Ярославля Волков стал осенью 2018 года.

Напомним, в начале мая в России началась новая волна "губернаторопада": свои посты покинули губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Владимир Путин уже подписал указы об их увольнении.

Фото: Владимир Волков / "ВКонтакте"