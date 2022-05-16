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Новости 10:51

Турбинный завод Siemens продолжит работу в Ленобласти

фото ЗакС политика Турбинный завод Siemens продолжит работу в Ленобласти

Предприятия Siemens Energy AG и "Силовые машины" пока продолжат свою работу в Ленинградской области, невзирая на уход немецкого концерна из России, пишет "Деловой Петербург".

В Северной столице ключевым активом Siemens является завод "Сименс Электропривод", который занимается производством электродвигателей. На предприятии трудятся 160 человек.

В Ленинградской области находятся мощности завода "Сименс Технологии Газовых Турбин" — совместного предприятия Siemens Energy AG и "Силовых машин". На мануфактуре задействованы около 300 рабочих.

На территории 47-го региона завод был введён в эксплуатацию в 2015 году, а уже в 2020-м подразделение Siemens Energy AG обрело самостоятельное юридическое лицо.

Напомним, что Siemens, как и сотни других западных компаний, прекращает свою деятельность в России из-за военной спецоперации на Украине. Концерн, в частности, поставлял в Россию поезда "Сапсан" и "Ласточка".

Некоторое время назад петербургские заводы заявили о готовности восполнить уход Siemens с российского рынка.


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