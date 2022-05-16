Петербургские справороссы выступили за включение Малоохтинской набережной в список охраняемых панорам Невы

Четверо депутатов от "Справедливой Россия — За правду" в петербургском Заксобрании выступили за включение вида на Малоохтинскую набережную в список охраняемых панорам Невы, сообщила 16 мая в своем Telegram-канале глава фракции Марина Шишкина. Кроме нее самой, инициативу поддержали Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков.

Как сообщила Шишкина со ссылкой на "мнение горожан", защиты требуют ряд зданий по Малоохтинскому проспекту и здание Института усовершенствования врачей по Заневскому проспекту.

"К настоящему времени историко-культурная и градостроительная ценность застройки набережной подтверждена охранным статусом расположенных там зданий и планировочных решений квартала, ограниченного Заневским пр., ул. Стахановцев, Таллинской ул., Малоохтинским пр. Однако сама панорама остается беззащитной: этот уникальный фрагмент цельной и ценной исторической среды со всех сторон окружен территориями, отнесенными законами Санкт-Петербурга к зоне, где возможно новое строительство", — уточнила депутат.