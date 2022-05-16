ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:22

Петербургские справороссы выступили за включение Малоохтинской набережной в список охраняемых панорам Невы

фото ЗакС политика Петербургские справороссы выступили за включение Малоохтинской набережной в список охраняемых панорам Невы

Четверо депутатов от "Справедливой Россия — За правду" в петербургском Заксобрании выступили за включение вида на Малоохтинскую набережную в список охраняемых панорам Невы, сообщила 16 мая в своем Telegram-канале глава фракции Марина Шишкина. Кроме нее самой, инициативу поддержали Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков.

Как сообщила Шишкина со ссылкой на "мнение горожан", защиты требуют ряд зданий по Малоохтинскому проспекту и здание Института усовершенствования врачей по Заневскому проспекту.

"К настоящему времени историко-культурная и градостроительная ценность застройки набережной подтверждена охранным статусом расположенных там зданий и планировочных решений квартала, ограниченного Заневским пр., ул. Стахановцев, Таллинской ул., Малоохтинским пр. Однако сама панорама остается беззащитной: этот уникальный фрагмент цельной и ценной исторической среды со всех сторон окружен территориями, отнесенными законами Санкт-Петербурга к зоне, где возможно новое строительство", — уточнила депутат.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама